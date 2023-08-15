В Самаре одобрили смену зонирования под строительство межвузовского кампуса

Кампус будет построен около стадиона «Солидарность Самара Арена». Фото: министерство экономразвития СО

В Самаре завершились общественные слушания по изменению зонирования участка для строительства международного межвузовского кампуса. Объект появится на территории площадью 30 653 квадратных метра в Кировском районе. Итоги слушаний отражены в заключении администрации города.

Согласно документации, горожане не направляли свои мнения и предложения по указанному вопросу. В результате смена зонирования была одобрена. Участок переведут из зоны Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) в зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения).

Напомним, кампус будет построен около стадиона «Солидарность Самара Арена». Его вместимость составит 5 тысяч мест. В дальнейшем учреждение планируется расширить.

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