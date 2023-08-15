Бастрыкину предоставят результаты проверки смерти девочки после родов в Самаре

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной в самарской больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смерть новорожденной девочки в больнице Самары заинтересовала председателя СК России Александра Бастрыкина. Теперь он будет лично следить за ходом расследования данного дела. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю самарского следственного управления Марату Галиханову представить доклад о промежуточных результатах проверки смерти новорожденной девочки. Тот также должен будет доложить об итоговых решениях, принятых по делу.

Напомним, в июле 2023 года в одном из самарских медучреждений умерла новорожденная девочка. По предварительной версии, все случилось из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи ее матери при родах. Несмотря на показания к проведению кесарева сечения, врачи выбрали тактику естественных родов. В результате после рождения ребенка госпитализировали в реанимацию. К сожалению, помочь малышке так и не удалось. Через несколько дней девочка скончалась.

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