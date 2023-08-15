Число зрителей онлайн-кинотеатров продолжает расти

Почти половина абонентов пользуются двумя, а то и четырьмя сервисами для просмотра видео. Фото предоставлено "Комсомолке"

Киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента на онлайн-платформах: средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах выросла на 4% и составила 35 минут. За шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей этих сервисов увеличилось на 13%.

По словам аналитиков, пользователи в возрасте 25-35 лет стали чаще посещать видеосервисы. Если годом ранее их доля составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе-июне 2023 года она достигла уже 50%. Процент зрителей в возрасте 17-25 лет за год не изменился. А вот аудитория старше 35 лет стала реже посещать такие платформы.

Другим показателем растущей популярности видеосервисов в мобильном формате стал рост количества активных приложений у пользователей. Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра. Количество абонентов, предпочитающих переключаться между двумя, а то и четырьмя платформами составило 48% от всех пользователей.

Рост числа зрителей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах также обусловлен развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшими диагональю и разрешением экрана растет год от года, как и их ассортимент. Так, в розничной сети МегаФона и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6.7"– 6.9" выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов.