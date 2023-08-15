На иномарке будут возить студентов и оборудование Фото: Авито.

Курский монтажный техникум приобретет Hyundai Staria. На эти цели будет потрачено 8 млн. рублей. Источником финансирования выступают собственные средства.

Для покупки иномарки техникуму было выдано соответствующее разрешение. Учреждение направило заявку 21 июля, а уже 27 июля она получила одобрение Минпромторга РФ.

Согласно информации, указанной в закупке, в дальнейшем на автомобиле будут возить студентов и оборудование к местам геодезических изысканий. Отмечается, что полноприводный минивен должен быть оснащен раздельным климат-контролем, подогревом сидений и руля, автоматической коробкой передач и другими удобствами. Поставить Hyundai должны к 1 сентября, пишут «Курские известия».