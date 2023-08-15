В Самарской области идет набор в программу «Ты – предприниматель!»

Программа «Ты – предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В Самарской области продолжается набор в популярную программу «Ты – предприниматель»! В ее рамках участники получают финансовую поддержку, которую могут направить на развитие своего дела.

– Принять участие могут действующие предприниматели или учредители организации, состоящие в реестре СМСП в возрасте от 14 до 25 лет. Гранты выдаются организациям, работающим в производственной сфере, сфере оказания услуг, общепита, туризма и многих других видах деятельности, – рассказал министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

В рамках программы государство финансирует 75% от стоимости проекта. Для того, чтобы получить грант, нужно стать участником обучающего интенсива по развитию бизнеса. Подать заявку нужно до 5 сентября. Сделать это можно здесь. Далее следует пройти обучение с 5 по 20 сентября и приложить сертификат об обучении к комплекту документов на субсидию.

– Обучающая программа поможет подготовить презентацию своего проекта и презентовать экспертам областного минэкономразвития и центра «Мой бизнес». Комиссия оценит каждый проект по нескольким критериям, – пояснил министр.

Программа «Ты – предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат грант на развитие своего бизнеса, который смогут реализовать до 1 декабря 2024 года.