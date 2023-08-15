Грузовая «Газель» рухнула под асфальт на улице Каховской в Самаре

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия

Во вторник, 15 августа 2023 года, в Самаре произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На одной из улиц города «Газель» ушла под асфальт. Об этом сообщили местные жители.

По словам очевидцев, все случилось на пересечении улиц Каховская и Физкультурная. Грузовой транспорт глубоко ушел под покрытие – одно из колес полностью оказалось в яме.

Сами самарцы отмечают, что инцидент их не удивил. По словам горожан, провал на участке образовался уже давно.

Ранее подобная ситуация случилась на улице Гагарина. Зимой этого года там ушла под асфальт иномарка – она также угодила в глубокую яму на проезжей части.