Юридические лица смогут сэкономить время на регистрации залога недвижимости

Цифровые экосистемы банков постоянно совершенствуются, и появление новых онлайн-сервисов значительно экономит время клиентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цифровая экосистема банков стремительно развивается. Теперь юридические лица смогут зарегистрировать договор залога недвижимости через онлайн-сервис. Процесс подготовки документов для регистрации максимально упрощен и проходит без участия залогодателя — банк взял этот функционал на себя и обеспечил лучший клиентский путь.

Сервис «Электронная регистрация ипотеки через Сбер» освободит клиентов от ожидания в очередях МФЦ, посещения офиса банка и заполнения заявлений. Готовый пакет документов будет направляться юридическим лицам на подписание через интернет-банк СберБизнес и затем передаваться в Росреестр по защищенным каналам связи.

Подать заявление на регистрацию можно экстерриториально, без ограничений. Услуга предоставляется на всей территории присутствия банка. На этапе эксплуатации стоимость сервиса составляет 100 рублей за подачу на регистрацию одного объекта недвижимости.

В будущем через сервис можно будет вносить изменения в ипотеку, для регистрации долевой собственности и земель сельскохозяйственного назначения. Воспользоваться решением также смогут и индивидуальные предприниматели.

Первые в России договоры ипотеки юридических лиц в новом сервисе были зарегистрированы в Саратовской области. Весь процесс занял всего несколько часов.