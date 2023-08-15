Верховный суд рассмотрел жалобу экс-председателя Шестого кассационного суда

Ефанов лишился полномочий судьи этой весной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд РФ поставил точку в деле бывшего председателя Шестого кассационного суда. Александр Ефанов пытался обжаловать решение Высшей квалификационной коллегии судей России о лишении его судейских полномочий.

Напомним, соответствующее дисциплинарное взыскание было наложено ВККС этой весной. Поводом стали сведения, поступившие от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. По информации парламентария, Александр Ефанов нарушил нормы судебной этики, когда приобрел элитный земельный участок на острове Поджабный в центре Самары в десятки раз дешевле рыночной цены. В итоге Ефанова лишили полномочий судьи и 1-го квалификационного класса.

Экс-председатель пытался обжаловать это решение, но тщетно. Во вторник, 15 августа, Верховный суд РФ отказал Александру Ефанову в жалобе на досрочное прекращение его полномочий.