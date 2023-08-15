Бенхамин Гарре опроверг информацию об уходе из «Крыльев Советов»

Гарре перешел в "Крылья" этой зимой Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Во вторник,15 августа, болельщиков самарского ФК «Крылья Советов» удивила информация, касающаяся аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре. Сообщалось, что футболист может покинуть команду. О таком намерении игрока заявил Эмилио Чемпион. Одной из причин была названа низкая зарплата. Сам Гарре поспешил опровергнуть это сообщение.

– Все сказанное раньше – это неправда. Мой агент – это мой папа Эмилиано, а не Эмилио Чемпион. Все, что он сказал – про мою зарплату и мой клуб – неправда. Прямо сейчас я счастлив в Самаре с моей женой и дочерью. Местные жители, партнеры по площадке и болельщики дарят нам много тепла, – поделился Бенхамин Гарре.

Ранее стало известно, что Гарре планировал купить ПАОК. Греческий клуб предложил за футболиста 7 млн. евро, но «Крылья» отказались от сделки.