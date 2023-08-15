Специалисты проверили качество ремонта дороги на улице Главной в Самаре

Дорога соединяет два берега реки Самары Фото: администрация Самары

В Самаре завершился ремонт улицы Главной. Дорога проходит через мост и соединяет два берега реки Самары. Во вторник, 15 августа, качество выполненных работ проверили специалисты.

– Очень важно, что все работы по ремонту дороги выполнены своевременно, и теперь участникам дорожного движения будет комфортно следовать своему маршруту. Особенно учитывая тот факт, что после 1 сентября интенсивность движения транспорта на мосту будет выше, – поделился депутат Совета депутатов Самарского района Дмитрий Штоков.

В рамках проверки представитель общественности, сотрудник МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» и представитель подрядчика выполнили замер асфальтобетонного покрытия, проверили его ровность с помощью дорожной рейки «Кондор». По информации специалистов, асфальт на участке соответствует ГОСТу.