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НовостиОбщество15 августа 2023 16:14

На прилавки Самары могла попасть икра форели от «предприятия-призрака

Самарцев предупреждают о потенциально опасной продукции от нелегального производителя
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Производством занимается предприятие из Карелии

Производством занимается предприятие из Карелии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самарские прилавки могла попасть продукция, которую производит «предприятие-призрак». Речь идет об икре лососевой зернистой «Икра форели». Информацию сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты выяснили, что продукт производится ООО «Форелька». Юридический адрес компании находится в республике Карелия – такие сведения обозначены на упаковке. Однако проверка показала, что по нему производство икры не ведется.

– В связи с высокой вероятностью нелегального оборота фальсифицированной продукции информация направлена в правоохранительные органы Республики Карелия. Сведения также донесены до предприятий, осуществляющих торговлю икорной продукцией в Самарской области, – информируют в региональном управлении Роспотребнадзора.