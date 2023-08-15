На прилавки Самары могла попасть икра форели от «предприятия-призрака

Производством занимается предприятие из Карелии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самарские прилавки могла попасть продукция, которую производит «предприятие-призрак». Речь идет об икре лососевой зернистой «Икра форели». Информацию сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты выяснили, что продукт производится ООО «Форелька». Юридический адрес компании находится в республике Карелия – такие сведения обозначены на упаковке. Однако проверка показала, что по нему производство икры не ведется.

– В связи с высокой вероятностью нелегального оборота фальсифицированной продукции информация направлена в правоохранительные органы Республики Карелия. Сведения также донесены до предприятий, осуществляющих торговлю икорной продукцией в Самарской области, – информируют в региональном управлении Роспотребнадзора.