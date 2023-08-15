Власти примут меры для устранения пробок на трассе М-5 в Самарской области

Движение на участке интенсивное, а в летний период ситуация обостряется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области примут ряд мер для устранения пробок на трассе М-5 в Самарской области. Речь идет об участке в районе Жигулевска. Об этом стало известно по итогам выездного совещания, которое провел министр транспорта региона Иван Пивкин.

Автомобильный затор образуется между населенными пунктами Александровка и Валы. Сильные пробки на участке начались после строительства путепровода, которое стартовало несколько лет назад. При этом вопрос завершения работ пока остается открытым.

– Мы рассматриваем вопрос о расторжении контракта с действующим подрядчиком, так как он затягивает выполнение работ. Кроме того, нам придется менять проектные решения: объект запроектирован в 2013 году, с тех пор произошли изменения в природоохранном законодательстве. Также необходимо решить вопрос о переносе высоковольтных линий электропередач для строительства правой части путепровода, – рассказал начальник отдела подготовки строительства ФКУ «Поволжуправтодор» Павел Щеглов.

Еще одна проблема – плохое качество дороги. Оно ухудшается из–за большегрузов, которые тормозят перед переездом. В результате образуется колея.

– Нужно одновременно капитально отремонтировать железнодорожный переезд и подъездные пути. Переезд находится в собственности частной компании. Мы неоднократно пытались договориться с собственником о проведении капитальных работ, однако решение так и не принято, – сообщил Павел Щеглов.

Иван Пивкин поручил срочно принять меры по устранению автомобильных заторов.