В Самарской области могут ввести ограничения для большегрузов на трассе М-5

На участке часто образуются пробки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести ограничения для движения большегрузов на трассе М-5. Речь идет об участке трассы между населенными пунктами Александровка и Валы. Сейчас там идет строительство путепровода, из-за чего образуются пробки.

Жители Ставропольского района и глава Жигулевска попросили ввести ограничения на проблемном отрезке с пятницы по воскресенье включительно. С таким предложением они обратились к региональным властям. Сейчас вопрос находится на рассмотрении.

– Мы подготовим в адрес ФКУ «Поволжуправтодор» письменное обращение о необходимости введения такого ограничения до 1 октября, то есть до завершения дачного сезона. Участок федеральной дороги не имеет обхода и пересекает жилые кварталы Жигулевска, Тольятти, Ставропольского района. Это необходимо сделать для комфорта жизни населения, – рассказал министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.