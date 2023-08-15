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НовостиОбщество15 августа 2023 17:05

В Самарской области могут ввести ограничения для большегрузов на трассе М-5

Жители Ставропольского района попросили ввести ограничения для большегрузного транспорта в районе Жигулевска
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На участке часто образуются пробки

На участке часто образуются пробки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести ограничения для движения большегрузов на трассе М-5. Речь идет об участке трассы между населенными пунктами Александровка и Валы. Сейчас там идет строительство путепровода, из-за чего образуются пробки.

Жители Ставропольского района и глава Жигулевска попросили ввести ограничения на проблемном отрезке с пятницы по воскресенье включительно. С таким предложением они обратились к региональным властям. Сейчас вопрос находится на рассмотрении.

– Мы подготовим в адрес ФКУ «Поволжуправтодор» письменное обращение о необходимости введения такого ограничения до 1 октября, то есть до завершения дачного сезона. Участок федеральной дороги не имеет обхода и пересекает жилые кварталы Жигулевска, Тольятти, Ставропольского района. Это необходимо сделать для комфорта жизни населения, – рассказал министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.