В Самарской области 90 человек заболели коронавирусом с 7 по 13 августа

Специалисты провели 12 138 исследований на КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают появляться новые случаи коронавирусной инфекции. За минувшую неделю, с 7 по 13 августа, болезнь подхватили 90 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Специалисты провели 12 138 исследований на КВИ. У 90 жителей диагноз подтвердился, – информируют региональные власти.

В числе заболевших – 41 житель Самары и 20 жителей Тольятти. В Сызрани инфекцию обнаружили у 14 человек, в Новокуйбышевске у двоих. Еще пять случаев было выявлено в Приволжском районе, по одному – в Богатовском, Красноармейском, Челно-Вершинском, Шигонском, Безенчукском, Камышлинском районах и Похвистнево.

Отмечается, что 7 человек продолжают лечение в больницах.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 543 387 случаев коронавируса. Скончалось 8 337 человек.