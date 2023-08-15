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НовостиОбщество15 августа 2023 17:56

Сильная жара покинет Самарскую область после 20 августа 2023 года

Еще несколько дней температура воздуха в регионе будет держаться на отметке в +35 градусов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жаркая погода сохранится до конца недели

Жаркая погода сохранится до конца недели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда Самарскую область покинет сильная жара. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней погодных перемен ждать не стоит. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

– До конца рабочей недели под влиянием фронтальных разделов южных циклонических образований в отдельных районах периодически будут выпадать кратковременные дожди. Температурный фон по-прежнему останется повышенным, с дневными температурами воздуха превышающими отметку в +30 градусов, – информируют специалисты.

Однако уже в воскресенье, 20 августа 2023 года, температура воздуха снизится до +23, +28 градусов в дневное время. Ночью столбик термометра опустится до +15, +20 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Порывы северного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.