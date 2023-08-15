Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в Жигулевском заповеднике

На ликвидацию возгорания были брошены все силы. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные завершили борьбу с огнем на территории Жигулевского заповедника. Напомним, природоохранная зона оказалась во власти огненной стихии в субботу, 12 августа. Пожар вспыхнул в районе села Бахилова Поляна. Изначально он был низовым, а после перекинулся на деревья. Площадь возгорания составила 8 га, однако после возросла до 9,4 га.

– Более 3 суток в жару, на пересеченной, непроходимой местности, пожарные МЧС России вели самоотверженную борьбу с огнем. Были задействованы все необходимые силы и средства МЧС России, региональных и муниципальных служб, в том числе авиация чрезвычайного ведомства, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Во вторник, 15 августа, работа в месте ЧП была завершена. МЧС объявило полную ликвидацию пожара в 19:40.

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