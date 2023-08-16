Град и порывистый ветер могут обрушиться на Самарскую область 16 августа

Вместе с градом и ветром в Самарской области сегодня возможны дождь и гроза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода готовит для жителей Самарской области очередное испытание. В среду, 16 августа 2023 года, на регион могут обрушиться гроза, град, дождь и сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- Днем 16 августа местами по Самарской области сохранится гроза. Ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Возможен град, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем местами по Самарской области может пройти и кратковременный дождь. Температура воздуха составит +24...+29 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. Непогоду лучше переждать дома. Если ветер, гроза и град застигнут на улице, нужно как можно быстрее найти укрытие. Не стоит ходить или стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Машины лучше всего поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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