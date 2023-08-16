В Самаре на ул. Галактионовской снесут аварийный дом 1917 года постройки

Дом на улице Галактионовской, 79а признан аварийным и подлежащим сносу Фото: Google. Карты.

В центре Самары снесут двухэтажное здание с более чем вековой историей. На улице Галактионовской планируют разобрать дом № 79а, который был построен в 1917 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 615 квадратных метров, занимаемый многоквартирным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, на улице Галактионовской, 79, литера А в Ленинском районе Самары, - говорится в документе.

Также планируется изъять жилые помещения, расположенные в доме. У собственников заберут квартиры №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4 и 4а. В скором времени с ними свяжутся представители департамента управления имуществом Самары. Они определят условия изъятия и размер возмещения.

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