В Тольятти определили победителей зонального этапа турнира «Высший класс!»

Родители школьников соревновались в футболе, стритболе и чир спорте / Фото: Единая Россия

В Тольятти состоялся второй этап турнира школьных родительских команд «Высший класс!». Он прошел на стадионе «Труд».

Первый этап соревнований состоялся в начале июня. В нем приняли участие 190 команд Автограда. До зонального этапа дошли только 33 команды из 26 школ города. В стритболе соревновались 10 команд, в футболе — тоже 10 команд. Еще 13 команд участвовали в соревнованиях по чир спорту.

— Я всегда с большим уважением отношусь к тем, кто занимается спортом, физкультурой, кто прививает любовь к активному и здоровому образу жизни своим детям. Я благодарю вас за такое правильное отношение к своим детям, за достойный пример, который вы им показываете! — сказал глава Тольятти Николай Ренц, обращаясь к участникам турнира.

Победителем зонального этапа соревнований «Высший класс!» по футболу стала команда школы № 9. По словам инициатора турнира, координатора партпроекта «Единой России» — «Детский спорт» в Самарской области Романа Балтера, определить победителя смогли только в серии пенальти. Что касается стритбола, то там лучшей стала команда школы № 66. В финал по чир спорту вышли представители школы № 47 и образовательного центра «Галактика».

Эти четыре команды будут отстаивать честь Тольятти в финале турнира «Высший класс!». Он пройдет на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре 3 сентября 2023 года.

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