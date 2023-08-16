Новых судей назначили в Шестой кассационный суд, облсуд и районный суд Тольятти Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Самарской области. Соответствующий указ глава государства подписал 14 августа 2023 года.

Так, новые назначения коснулись Шестого кассационного суда, который работает в Самаре, областного суда и Автозаводского районного суда Тольятти. Судьями кассации указом президента стали Елена Фокеева и Оксана Чемерисова, облсуда — Марина Отрубянникова и Елена Пудовкина. Судьей районного суда Автограда стал Александр Мизуров.

Напомним, на этой неделе Верховный суд РФ рассмотрел жалобу экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Он пытался обжаловать решение ВККС о лишении его полномочий судьи. Однако ему было отказано.

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