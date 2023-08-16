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НовостиОбщество16 августа 2023 5:12

В Самарской области перед началом учебного года вырос спрос на учителей

Количество вакансий педагогов к концу лета увеличилось на 13%
Анастасия ФИЛАТОВА
Наиболее востребованы сейчас учителя математики, информатики, русского языка и литературы

Наиболее востребованы сейчас учителя математики, информатики, русского языка и литературы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области перед началом нового учебного года вырос спрос на учителей. Количество вакансий педагогов по итогам июля 2023 года увеличилось на 13%. Таковы результаты исследования, которое провел сервис Зарплата.ру.

Учителям предлагают зарплату от 15 до 40 тысяч рублей. Сумма зависит от опыта, занятости и места работы. При этом, по данным сервиса, медианная зарплата педагогов за год возросла на 6% и составила 34 100 рублей.

В топ наиболее востребованных вакансий вошли учителя математики, информатики, русского языка и литературы, английского языка. Также довольно высокий спрос на педагогов начальных классов. Преподаватели требуются в образовательные учреждения, онлайн-школы, организации дополнительного образования и для проведения различных курсов.

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