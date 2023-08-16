Сотрудница самарского вуза перевела мошенникам 1,5 млн рублей на «борьбу с преступниками»

Женщина поверила лже-правоохранителям и осталась без крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самарской области доверилась мошенникам и потеряла 1,5 млн рублей. Аферисты убедили 45-летнюю начальницу учебного отдела вуза взять кредиты под высокие проценты, чтобы проспонсировать «борьбу с преступниками». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что злоумышленники используют ее данные для спонсирования преступлений в одном из соседних государств. Чтобы не стать соучастником и поймать мошенников, собеседники предложили самарчанке взять кредит и перечислить деньги на указанные ими счета. В дальнейшем лже-правоохранители обещали вернуть средства — когда поймают преступников. Сотрудника вуза поверила им и перевела 1,5 млн рублей.

Женщина поняла, что ее обманывают, когда собеседники стали требовать для «спецоперации» еще денег. Самарчанка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ее санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сейчас стражи порядка устанавливают личности аферистов.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают куда-либо вложиться, перевести деньги на «безопасный» счет или помочь «попавшему в беду» родственнику. Кем бы не представлялись телефонные собеседники, нужно всегда перепроверять информацию.

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