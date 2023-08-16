В Самарской области заметно вырос объем выдачи льготных поручительств бизнесу

В Самарской области реализуются различные меры поддержки малого и среднего бизнеса / Фото: vk.com/mybiz63

Самарская область вошла в число регионов, где в первом полугодии 2023-го значительно вырос объем выдачи льготных поручительств бизнесу. Данные опубликовало Минэкономразвития РФ.

— По итогам шести месяцев региональный гарантийный фонд предоставил субъектам МСП 85 поручительств на общую сумму 546 млн рублей. Это помогло бизнесу привлечь на свое развитие уже более 1,3 млрд рублей, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кроме того, по итогам первого полугодия гарантийный фонд выдал 130 микрозаймов на общую сумму 353 млн рублей. Он предоставляет их на льготных условиях по минимальным ставкам — до 5,6%. Напомним, в 2022 году гарантийный фонд помог самарскому бизнесу привлечь рекордные 3,3 млрд рублей.

Работа по оказанию поддержки проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также в регионе успешно реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». При помощи областного центра поддержки экспорта в 2022 году экспортеры смогли заключить 69 новых контрактов. Их общая сумма составила 3,3 млрд рублей.

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