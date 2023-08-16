Задержанного с 2 кг наркотиков жителя Чапаевска приговорили к 6 годам колонии

Бывшему члену межрегиональной наркобанды придется 6 лет провести в колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставропольский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю Чапаевска — члену межрегиональной преступной группы. Молодой человек, будучи подростком, занимался незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным правоохранителей, парень регулярно возил из Москвы в Самарскую область крупные и особо крупные партии синтетических наркотиков. Информацию о расположении тайника с запрещенными веществами он получал через мессенджеры. Он дважды перевозил наркотики из Москвы и Московской области в свою арендованную в Самаре квартиру. Силовики задержали парня 22 февраля 2022 года на посту ДПС «Зеленовка» под Тольятти, когда он ехал на попутном автомобиле. В его ручной клади они нашли запрещенное вещество общей массой более 2 кг.

В СУ СК по Самарской области тогда возбудили в отношении молодого человека уголовное дело. Недавно расследование было завершено, и летом 2023 года житель Чапаевска предстал перед судом. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорили 6 годам колонии общего режима.

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