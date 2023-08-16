В Самаре снесут аварийный дом рядом с хоральной синагогой

В центре Самары снесут одноэтажный дом, построенный более века назад Фото: Google Карты

В Самарском районе областной столицы снесут еще одно старинное здание. Планируется демонтировать одноэтажный дом 1917 года постройки, расположенный неподалеку от хоральной синагоги. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 318 кв. м, расположенный в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской. Изъять у правообладателя расположенную в доме № 41-43 по улице Садовой, признанном аварийным и подлежащим сносу, квартиру № 8а, - говорится в документе.

Скоро с собственником жилья свяжутся представители департамента управления имуществом Самары. Они расскажут об условиях изъятия и определят размер возмещения.

Напомним, в исторической части Самары хотят снести и другой старинный дом. Речь идет о здании на улице Галактионовской, 79а. Оно признано аварийным.

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