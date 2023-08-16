Самарцы стали чаще увольняться и терять работу из-за реорганизаций компаний

По сокращению штата в Самарской области в начале года уволили 15% опрошенных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области стали чаще увольняться и попадать под сокращение из-за реорганизации компании. Доля тех, кто подобным образом потерял работу, выросла с 7% в начале 2023 года до 16% на данный момент. Таковы результаты масштабного опроса сервиса hh.ru.

По сокращению штата в Самарской области в начале года уволили 15% опрошенных, а за последние три месяца — 11%. Количество работников, увольняющихся по собственному желанию, наоборот, сократилось — с 68 до 63%. Особенно плохая ситуация сложилась у рабочего персонала, а также среди людей, занятых в сфере добычи сырья и строительства. Именно здесь наблюдается сильный кадровый голод. Не повезло также и топ-менеджерам, сотрудникам безопасности, HR-менеджерам и сотрудникам страховых фирм. Они стали чаще оставаться без работы. Сельское хозяйство также ощутило реорганизацию, 28% потеряли рабочее место. Из-за неисполнения планов уволили всего 1% сотрудников.

Исследование показало, что увольняют чаще всего работников старшего возраста. Часто без работы остаются люди 55 лет и старше, тогда как среди молодежи эта доля не превышает 3%. Однако молодые специалисты чаще увольняются сами. Около 75% (в возрасте 18-24) покинули рабочее место по собственному желанию. Среди 35-44-летних число таких респондентов не превышает 41%.

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