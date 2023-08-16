Тушили лопатами с землей: в Самарской области на трассе М-5 вспыхнул грузовик

Предварительной причиной пожара стали загоревшиеся тормозные колодки грузовика Фото: скриншот видео

Утром в среду, 16 августа 2023 года, в Самарской области в районе Жигулевской ГЭС произошел пожар. Там загорелся грузовик HOWO. Очевидцы поделились в соцсетях видео с места происшествия.

Судя по кадрам, грузовик вспыхнул на обочине дороги. Густой черный дым валил со стороны колес автомобиля. Свидетели происшествия не растерялись и начали помогать тушить пожар. Они взяли лопаты и стали закидывать огонь землей.

Подробностями ЧП поделились в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, все случилось на 966 км трассы М-5 «Урал». Вызов поступил на пульт дежурного в 10:56. По предварительной версии, у грузовика загорелись тормозные колодки. На место выезжали девять человек и две единицы техники. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

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