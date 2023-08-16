Самарский музыкант Сергей Войтенко представил новую песню «Жены Героев»

Композиция сопровождается видеорядом - портретами жен и родных участников спецоперации Фото: скриншот видео

Заслуженный артист России и Самарской области Сергей Войтенко представил свою новую песню «Жены Героев». Композиция посвящена супругам участников спецоперации.

— Эта песня посвящается женам наших защитников. Девушкам и женщинам, которые обеспечивают тыл и поддержку своим мужьям. Тем, кто так любит и ждет! А также тем, кто испытал горе потери. Пусть вас благословит Бог! Вы — настоящая сила и опора нашей страны, — написал Сергей Войтенко на своей странице в соцсети.

Слова песни «Жены Героев» написал Александр Ганичев, музыку — Сергей Войтенко. Последний исполняет ее сам в дуэте с юной певицей из Кинель-Черкасского района Самарской области Юлией Гавриловой. Артист опубликовал видео с новой песней. Композицию сопровождают фото жен и близких бойцов СВО.

Напомним, Сергей Войтенко выпустил уже несколько песен, посвященных спецоперации. Одна получила название «Пишите своим любимым». Она была вдохновлена письмами участниц самарского проекта «Жены Героев». Еще одну композицию музыкант посвятил военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии.

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