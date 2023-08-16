В Самаре каждый третий работодатель не перезванивает после собеседования

Молодые специалисты реже старших и более опытных соискателей расценивают обещание перезвонить как отказ в найме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часто соискатели после собеседований слышат фразу «Мы вам перезвоним». Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, только трое из десяти жителей Самары продолжают ждать заветного звонка.

По словам каждого второго рекрутера, фразу «Мы вам перезвоним» соискателям нужно понимать буквально и ждать звонка. Однако жители Самары уже давно поняли, что приглашения на работу после этого ждать не стоит. 7 из 10 самарцев считают, что так работодатель завуалированно отказывает в трудоустройстве.

Молодые специалисты реже старших и более опытных соискателей расценивают обещание перезвонить как отказ в найме. Доверие к данной фразе зависит и от уровня дохода. Те, кто получает до 50 тысяч рублей, в 75% считают ее синонимом отказа, среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей – 67%.

В 2023 году число соискателей, не доверяющих обещанию руководства перезвонить, максимально (70%). Этот показатель за 2 года вырос на 5%. Количество рекрутеров, которые после собеседования действительно свяжутся с соискателем, уменьшилось на 9% по сравнению с 2021 годом. К счастью, они по-прежнему составляют большинство (54%).

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