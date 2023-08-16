Теперь с улицы видно все, что осталось внутри здания Фото: скриншот видео

В Самаре снесли стену здания бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15. Полностью постройку разбирать не планируют. Предполагается только частичный демонтаж в рамках реконструкции. Блогер Евгений Щекин поделился видео с места работ.

Напомним, в здании кинотеатра планируют разместить молодежный драматический театр «Мастерская». На первом этаже сделают большой зрительный зал с поворотной сценой на 218 мест. Также там разместят выставочный зал и буфет. На втором этаже обустроят малый зал на 85 мест, репетиционный зал, детскую театральную студию и другие помещения.

Ранее в администрации Самары сообщили, что рабочие завершили демонтаж той части здания, где будут располагаться сцены и поворотные платформы. Следующий этап — разработка котлована под подсценное пространство. Кроме того, с каждой стороны должны появиться по два пристроя, где разместят сцену, репетиционный зал, гримерные, помещения для артистов и офисы.

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