В Самаре пройдет выставка «Портрет без сходства» московского живописца

Выставка московского художника будет работать в Самаре с 17 августа по 1 октября 2023 года / Фото: vk.com/mincult.samregion

В Самарском областном художественном музее 17 августа в 18:00 откроется выставка «Портрет без сходства» (0+) известного московского живописца Валерия Сахатова. Он представитель абстрактного направления, которое вбирает в себя достижения мирового искусства — экспрессионизма, конструктивизма, древнерусской иконописи и туркменского ковроткачества. Его работы находятся в собраниях музеев современного искусства во многих городах мира. Представители музея приглашают всех желающих на это мероприятие.

— Для меня главное — не мысль, а внутренний порыв. Качество живописи. Не важно, что там изображено. Важна живописно-чувственная энергетика. Вовне ничего не найдешь. Искать надо внутри себя, — говорит художник.

На выставке будут представлены натюрморты и портреты вполне реальных людей, чьи индивидуальные черты «недопроявлены», но о чьем облике хочется думать. В работах художника происходит расшифровка, пусть даже постепенная и неполная, той самой «жизни красок на холсте».

Вход свободный. Выставка продлится до 1 октября.

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