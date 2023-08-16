В Самарской области барсук принес туристам кости в обмен на хлеб и сыр

Барсук сначала обворовал туристов, а потом принес им кости в качестве извинений / Фото: /t.me/samartop
Жители Самарской области на днях повстречали милого обитателя леса. В селе Малая Царевщина их сначала обокрал, а потом щедро одарил барсук. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
— Барсук сначала украл сыр, а потом принес чьи-то косточки с извинениями или на обмен. В ответ получил хлеб, — поделились туристы, повстречавшие вороватого, но совестливого зверька.
Интернет-пользователей умилило такое поведение барсука. Они оценили его смекалку по добыче вкусняшек. Кто-то посчитал, что кости за еду — неравноценный обмен. Якобы зверек должен был принести туристам что-то более стоящее.
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