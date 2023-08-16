В Самарской области водитель на «Ладе Калине» сбил 12-летнего подростка

Мальчик попал под машину, когда перебегал дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 15 августа 2023 года, в Чапаевске произошло ДТП с участием юного пешехода. Водитель на «Ладе Калине» сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 16:16 на улице Щорса около дома № 109а. 12-летний подросток решил перебежать дорогу не по правилам и угодил под колеса отечественной легковушки, которой управлял 56-летний мужчина. Водитель не успел вовремя среагировать и наехал на мальчика.

В результате ДТП подросток получил различные травмы. Его доставили в больницу. На данный момент полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал