В Самарской области осудят курьера мошенников, похитившего 300 тысяч у пенсионера

Курьеру мошенников может грозить до 10 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске 75-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился 300 тысяч рублей. Полицейским удалось найти и задержать курьера аферистов. Им оказался ранее не судимый 24-летний молодой человек. Скоро он окажется на скамье подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, все началось с того, что пенсионеру позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что внук мужчины попал в ДТП. Он потребовал деньги, чтобы избежать уголовного дела. Пенсионер согласился. Вскоре к нему приехал курьер и забрал 300 тысяч рублей. Стражи порядка нашли курьера, вот только, выяснилось, что он не имеет никакого отношения к мошенничеству. Просто принял заказ о передаче посылки с одного адреса на другой.

Как оказалось, курьера нанял 24-летний местный житель. Именно он должен был забрать деньги и перевести на указанный своим нанимателем счет. Однако парень не захотел «светить» свое лицо перед жертвой и воспользовался услугой доставки. Молодой человек признал свою вину и возместил пострадавшему весь ущерб. Полиция продолжает расследование для установления личности заказчика и инициатора преступления.

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