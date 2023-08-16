В Самарской области компания заплатит 2,7 млн рублей родным погибшего сотрудника

Добиться выплаты удалось через суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Отрадном судебные приставы добились выплаты компенсации в пользу семьи мужчины, который погиб на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Трагедия произошла на местном автотранспортном предприятии. В результате несчастного случая работник компании получил травмы, несовместимые с жизнью. Его родные обратились с иском в суд, в котором потребовали от организации выплаты компенсации морального вреда на общую сумму 2,7 млн рублей. Суд требования удовлетворил.

– Судебный пристав уведомил руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств. Он вынес в отношении должника постановления о взыскании исполнительского сбора, после чего сумма долга увеличилась почти на 190 тысяч рублей, – пояснили в УФССП по региону.

Тем не менее, руководство компании выплатило компенсацию только после предупреждения об уголовной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.