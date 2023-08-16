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НовостиОбщество16 августа 2023 10:28

В Самарской области компания заплатит 2,7 млн рублей родным погибшего сотрудника

Судебные приставы добились выплаты компенсации семье мужчины, который погиб на производстве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Добиться выплаты удалось через суд

Добиться выплаты удалось через суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Отрадном судебные приставы добились выплаты компенсации в пользу семьи мужчины, который погиб на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Трагедия произошла на местном автотранспортном предприятии. В результате несчастного случая работник компании получил травмы, несовместимые с жизнью. Его родные обратились с иском в суд, в котором потребовали от организации выплаты компенсации морального вреда на общую сумму 2,7 млн рублей. Суд требования удовлетворил.

– Судебный пристав уведомил руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств. Он вынес в отношении должника постановления о взыскании исполнительского сбора, после чего сумма долга увеличилась почти на 190 тысяч рублей, – пояснили в УФССП по региону.

Тем не менее, руководство компании выплатило компенсацию только после предупреждения об уголовной ответственности.

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