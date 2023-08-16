Мобилизованный депутат из Самары показал разрушенный обстрелами храм в зоне СВО

Артиллерия противника обстреляла храм, когда российские солдаты отогнали националистов от населенного пункта / Фото: vk.com/dv_holin

Мобилизованный депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин показал разрушенный храм в зоне СВО. Здание пострадало во время обстрела с украинской стороны. Парламентарий опубликовал фото разгромленного храма с подписью «Веру убить нельзя» на своей странице в соцсети.

- Православный храм в одном из населенных пунктов, от которого отогнали националистов. Здание в отместку подверглось обстрелу артиллерией противника. Обстрел спровоцировал пожар, но главное помещение уцелело, - поделился Дмитрий Холин.

По словам мобилизованного депутата, украинским снарядом с купола сбило крест. Однако кто-то из российских солдат заботливо поднял его. Несмотря на то, что храм не охраняется, никаких признаков вандализма там нет. Дмитрий Холин выразил надежду, что скоро туда вернутся прихожане, которые будут молиться и просить Бога помочь вразумить тех, кто стрелял в них.

Храм не охраняется, но признаков вандализма там нет / Фото: vk.com/dv_holin

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