Самарцев предупреждают о сильной жаре 17-19 августа 2023 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области продолжает царить летняя жара. Такая погода сохранится еще на несколько дней, при этом температура воздуха будет довольно высокой. К такому выводу пришли синоптики Приволжского УГМС.

– 17 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +32 градусов. 18 и 19 августа повсеместно +30, +35 градусов, – пояснили специалисты.

Согласно прогнозу, 17 августа жителей ждут не только высокие температуры, но и осадки. В регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы северо-восточного ветра составят 7-12 метров в секунду.

В пятницу, 18 августа, осадки отступят, а температура воздуха сохранится в пределах +30, +35 градусов. В субботу, 19 августа, местами по Самарской области вновь пройдут небольшие дожди. После этого жара пойдет на спад – уже в воскресенье, 20 августа, столбик термометра опустится до +23, +28 градусов.

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