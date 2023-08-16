Самара попала в топ-10 лучших неморских курортов страны

В Самаре можно смело насладиться бархатным сезоном и провести время интересно и необычно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в список десяти лучших неморских курортов России для осеннего отдыха. В областной столице можно смело насладиться бархатным сезоном и провести время интересно и необычно. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру».

В Самаре гости в теплые осенние дни могут прогуляться по набережной Волги, посетить парки и скверы, в которых можно отдохнуть и насладиться красотой природы. Областная столица по праву является городом-курортом. Самара - это город с богатой историей, красивой архитектурой, прекрасной природой, богатым культурным наследием и прекрасными людьми. Это привлекательное место для отдыха, и каждый, кто его посетит, найдет здесь что-то особенное.

В списке лучших неморских курортов для отдыха в сентябре и начале октября также значатся Сортавала (Республика Карелия), Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), Пятигорск (Ставропольский край), Манжерок «Алтай), Армхи (Ингушетия), Владикавказ, Гуниб (Дагестан), Аршан (Бурятия), Нальчик (Кабардино-Балкария).

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