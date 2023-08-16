Хранить деньги на депозите вновь станет выгодно

Банк России на внеочередном заседании резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 пп. Так регулятор отреагировал на текущую ситуацию в экономике и влияние проинфляционных факторов.

Финансовые аналитики утверждают, что банки в скором времени сделают ответные шаги. В частности, в ближайшее время основные игроки на рынке сберегательных продуктов примут однозначное решение повысить ставки. Причем, как утверждает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, весьма значительно. Корректировка доходности, по мнению финансовых аналитиков, составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по «коротким» продуктам. По вкладам до полугода они достигнут 11% годовых. Также возможно увеличение доходности по долгосрочным депозитам, что будет для клиентов хорошей возможностью зафиксировать высокую ставку на длительный срок.

С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн руб. весьма значительно. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.