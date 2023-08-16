Один из крупных российских банков начал выдавать автокредиты в Крыму

Жителям Крыма доступны для оформления кредита машины брендов LADA, CHERY, EXEED, «Москвич» / Фото: driveclickbank.ru

В Симферополе открылось региональное представительство Драйв Клик банка (дочерний банк Сбера), который специализируется на автокредитовании. Теперь жители Крыма могут приобрести машину (как новую, так и с пробегом) в кредит в дилерских центрах. Бренды, доступные для кредитования: LADA, CHERY, EXEED, «Москвич». Этот список будет расширяться.

— Мы видим стабильный рост спроса на автокредиты по всей России. За 7 месяцев наш дочерний банк выдал автокредитов на сумму более 142 млрд рублей. В 2022 году этот объем составлял 57 млрд рублей, в 2021-м — 72 млрд рублей, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он отметил, что теперь кредитные программы для приобретения авто стали доступны и в Крыму. Местные жители, как и те, кто живет на материковой части страны, смогут пользоваться всеми действующими программами с популярными брендами машин, в том числе и для приобретения электромобилей.

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