В Самарской области запустят туристический электропоезд «Сызранский помидор»

Электричку "Сызранский помидор" назначили по просьбам жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани в 3-й раз состоится традиционный городской праздник – гастрономический фестиваль «Сызранский помидор». Мероприятие проводится в рамках губернского общественного проекта «Культурное сердце России». В связи с этим событием из Тольятти пустят туристический электропоезд для гостей фестиваля. Об этом сообщили в администрации Автограда.

Электричка проследует 19 августа по маршруту Тольятти — Сызрань — Тольятти. Отправление из Тольятти в 13:15; со станции Жигулевское море — в 13:40, из Жигулевска — в 14:08. Прибытие на станцию Сызрань-1 — в 15:50, а отправление — в 19:00; прибытие в Тольятти — в 21:37.

Продажи билетов откроются 17 августа. Их можно будет приобрести в кассах вокзала и через приложение «РЖД Пассажирам». Дополнительно будет предоставлен рейсовый автобус № 8 к электропоезду, отправляющемуся в Сызрань из Тольятти и прибывающему из Сызрани обратно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал