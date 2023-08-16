Новые приемно-диагностические отделения открылись в 4 районах Самарской области

Свыше 4500 человек получили экстренную и неотложную помощь. Фото: министерство здравоохранения СО

В этом году в четырех муниципалитетах Самарской области открылись новые приемно-диагностические отделения. Их построили в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском. Так, в Кинель-Черкасском обследование в новом корпусе прошли уже более 10 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– Противошоковая палата, кабинеты УЗИ, рентгенологическое отделение и эндоскопический кабинет — все сконцентрировано в стенах отделения. Все продумано до мелочей — таким образом, чтобы пациент мог пройти необходимые процедуры, диагностику и консультации без лишних перемещений, – рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Нина Лохова.

За все время работы специалисты выполнили около 2000 компьютерных томографий, порядка 6000 рентгенографий, свыше 600 эндоскопических исследований. Более 7300 пациентов прошли обследования, свыше 4500 человек получили экстренную и неотложную помощь.

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