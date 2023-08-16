Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 11:24

Новые приемно-диагностические отделения открылись в 4 районах Самарской области

Более 10 тысяч человек прошли обследования в новом корпусе Кинель-Черкасской ЦРБ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Свыше 4500 человек получили экстренную и неотложную помощь. Фото: министерство здравоохранения СО

Свыше 4500 человек получили экстренную и неотложную помощь. Фото: министерство здравоохранения СО

В этом году в четырех муниципалитетах Самарской области открылись новые приемно-диагностические отделения. Их построили в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском. Так, в Кинель-Черкасском обследование в новом корпусе прошли уже более 10 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– Противошоковая палата, кабинеты УЗИ, рентгенологическое отделение и эндоскопический кабинет — все сконцентрировано в стенах отделения. Все продумано до мелочей — таким образом, чтобы пациент мог пройти необходимые процедуры, диагностику и консультации без лишних перемещений, – рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Нина Лохова.

За все время работы специалисты выполнили около 2000 компьютерных томографий, порядка 6000 рентгенографий, свыше 600 эндоскопических исследований. Более 7300 пациентов прошли обследования, свыше 4500 человек получили экстренную и неотложную помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.