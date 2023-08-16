В Самаре изменили маршруты автобусов №6 и №21

Изменения уже начали действовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары внесли изменения в схему движения двух автобусных маршрутов. Соответствующая информация следует из постановления, которое появилось на сайте городской администрации.

Согласно документации, изменения коснулись автобусов №6 и №21. Внести их предложили перевозчики. Теперь транспорт будет ходить до Юнгородка. Помимо этого, планируется запуск отдельных рейсов – от Барбошиной поляны до Юнгородка без заезда к Безымянскому рынку и от Безымянского рынка до санатория «Самарский».

Напомним, сейчас автобусы №21 ходят по маршруту Барбошина поляна – станция метро «Кировская». Автобусы №6 перевозят пассажиров от Безымянского рынка до санатория «Самарский».

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