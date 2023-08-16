На золоторудном месторождении автоматизируют управление автопарком

Проект "Кумроч" предполагает создание к 2026 году горно-обогатительного комбината с годовым объемом добычи до 4 т золота / Фото: МегаФон

На одном из золоторудных месторождений Камчатского края автоматизируют управление автопарком. Там внедрят систему мониторинга транспорта от МегаФона. Это позволит эффективнее управлять автопарком и снизить расходы на его обслуживание.

К системе подключат весь транспорт компании, которая занимается освоением месторождения «Кумроч». В каждой машине будет навигационный модуль, способный определять ее координаты и скорость движения. Система также отслеживает данные с установленных на транспорт датчиков, контролирующих температуру двигателя, уровень топлива и масла, другие важные показатели.

Компания в режиме онлайн сможет контролировать движение транспорта и понимать, в каких работах он задействован, при необходимости корректировать задачу водителям, чтобы избежать долгих простоев техники. Платформа сотового оператора также подскажет, когда топливо в хранилищах, расположенных на месторождении, заканчивается, и даст сигнал диспетчерам для новой закупки.

– На этапе разработки месторождения «Кумроч» наш партнер управляет большим количеством техники. Решение «Контроль автопарка», работающее на базе IoT-технологий и полностью реализованное на российском ПО, позволяет не только снизить аварийность и простои спецтехники, но и демонстрирует финансовый эффект – срок службы транспорта увеличивается на 20%, сокращаются расходы на его содержание, – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Добавим, информация с модулей, установленных на машинах, передается на платформу онлайн-мониторинга в автоматическом режиме. Чтобы сигнал всегда был устойчив, сотовый оператор завершает строительство сети на территории месторождения «Кумроч».

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