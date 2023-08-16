Появилась программа гастрономического фестиваля «Сызранский помидор-2023»

Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа / Фото: администрация Сызрани

В субботу, 19 августа 2023 года, в Самарской области пройдет фестиваль «Сызранский помидор». В этом году гостей мероприятия ждет особо увлекательная и яркая программа. Подробнее о ней рассказали организаторы события.

Фестиваль начнется в 16:00 с экокарнавала «На главной площади с оркестром» (площадь им. Ленина). Во время парада-дефиле все зрители смогут познакомиться с участниками мероприятия. Уже в 17:00 начнется официальное открытие гастрономического праздника.

Во время «томатного» веселья состоится конкурс на лучший овощной карнавальный костюм «Карнавальная винегреция», конкурс на лучший арт-объект «Помидорное царство». Также будет представлено лучшее видео рецепта блюда из томатов «Школа Томачо». Во время фестиваля выберут лучшую маску, посвященную эко-бренду города. Мероприятие не останется и без конкурса на самый большой помидор лета-2023 «Сызранский гигант». На территории творчества «Город мастеров» пройдут различные мастер-классы и выставки.

Фестиваль закончится церемонией награждения, гала-концертом и закрытием XXVII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

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