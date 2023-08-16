Появилась программа гастрономического фестиваля «Сызранский помидор-2023»

Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа / Фото: администрация Сызрани
В субботу, 19 августа 2023 года, в Самарской области пройдет фестиваль «Сызранский помидор». В этом году гостей мероприятия ждет особо увлекательная и яркая программа. Подробнее о ней рассказали организаторы события.
Фестиваль начнется в 16:00 с экокарнавала «На главной площади с оркестром» (площадь им. Ленина). Во время парада-дефиле все зрители смогут познакомиться с участниками мероприятия. Уже в 17:00 начнется официальное открытие гастрономического праздника.
Во время «томатного» веселья состоится конкурс на лучший овощной карнавальный костюм «Карнавальная винегреция», конкурс на лучший арт-объект «Помидорное царство». Также будет представлено лучшее видео рецепта блюда из томатов «Школа Томачо». Во время фестиваля выберут лучшую маску, посвященную эко-бренду города. Мероприятие не останется и без конкурса на самый большой помидор лета-2023 «Сызранский гигант». На территории творчества «Город мастеров» пройдут различные мастер-классы и выставки.
Фестиваль закончится церемонией награждения, гала-концертом и закрытием XXVII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области запустят туристический электропоезд «Сызранский помидор»
Электричка доставит тольяттинцев на гастрономический фестиваль в Сызрани (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал