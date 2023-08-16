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НовостиОбщество16 августа 2023 12:53

Самарцев проконсультируют по качеству и безопасности школьных принадлежностей

Специалисты Роспотребнадзора проведут тематические консультации накануне 1 сентября
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Консультации пройдут до 25 августа

Консультации пройдут до 25 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре началось консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Его проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в мэрии.

Жители города могут задать интересующие вопросы и узнать о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой группе товаров. Сделать это можно по телефонам «горячей линии»: 8 (846) 266-98-49; 8 (846) 373-49-22 или 337-73-93. Она работает ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Консультации пройдут до 25 августа 2023 года.