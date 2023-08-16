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НовостиОбщество16 августа 2023 13:21

Самарцы сообщили об утечке газа в ТЦ «Космопорт» 16 августа 2023 года

Посетители торгового центра пожаловались на ухудшение самочувствия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Очевидцы сообщают, что на месте работает скорая

Очевидцы сообщают, что на месте работает скорая

В среду, 16 августа 2023 года, жители Самары сообщили о ЧП, которое якобы произошло в ТЦ «Космопорт». Посетители пожаловались на ухудшение самочувствия. Об этом они рассказали в социальных сетях.

– В ТЦ «Космопорт» возможно утечка газа, люди чихают и кашляют. При длительном нахождении в магазине «Ашан» появляется головокружение и заложенность носа. Приехала скорая помощь, – пишут самарцы.

Что на самом деле произошло в торговом центре пока неизвестно, однако информация об утечке газа оказалась недействительной – утечки там не было. Такие сведения «КП-Самара» сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.