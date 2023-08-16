Делиниаторы появились на улице Советской Армии в Самаре

Причина установки столбиков – высокая аварийность Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются работы в рамках дорожного нацпроекта. На днях специалисты установили новые делиниаторы на улице Советской Армии. Специальные столбики, препятствующие выезду на встречную полосу, появились из-за высокой аварийности.

– Мы выявляли очаги аварийности на дорогах города. В ходе анализа был определен один из наиболее опасных участков – от светофора на проспекте Карла Маркса до СГЭУ по улице Советской Армии. На этой дороге столкновение транспортных средств происходило во время разворота налево, – рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Делиниаторы были установлены по рекомендации ГИБДД. Они минимально сужают проезжую часть. В общей сложности на участке появилось 320 столбиков.