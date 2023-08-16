Прокуратура начала проверку из-за ЧП в ТЦ «Космопорт» в Самаре

Ранее жители сообщали, что посетители пожаловались на плохое самочувствие

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП в ТЦ «Космопорт» в Самаре. Ранее самарцы сообщали, что там произошло массовое отравление – посетители торгового центра пожаловались на ухудшение самочувствия. Жители предполагали, что в здании произошла утечка газа, однако эта информация не подтвердилась. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

– Прокуратурой Советского района Самары организована проверка в связи с размещенными в интернете публикациями о массовом отравлении посетителей торгового центра «Космопорт». По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Представители районной прокуратуры работают на месте происшествия.