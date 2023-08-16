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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:33

В Минздраве рассказали о пострадавших в ТЦ «Космопорт» в Самаре

Бригада скорой помощи выезжала на место ЧП в торговый центр «Космопорт»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ранее посетители сообщили о массовом отравлении

Ранее посетители сообщили о массовом отравлении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Минздраве прокомментировали происшествие, которое произошло в ТЦ «Космопорт» в Самаре. Ранее жители сообщали, что там массово отравились посетители – они пожаловались на ухудшение самочувствия. Предполагалось, что в здании произошла утечка газа, но в региональном МЧС опровергли эту информацию. В министерстве здравоохранения рассказали, есть ли пострадавшие в ТЦ.

– Сегодня на станцию скорой помощи поступил вызов по поводу отравления в ТЦ «Космопорт». Пострадавших на месте вызова не было. Бригада скорой помощи констатировала, что вызов оказался ложным, – информирует Минздрав Самарской области.

Отметим, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Представители надзорного органа также выехали в торговый центр.