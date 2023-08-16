В Минздраве рассказали о пострадавших в ТЦ «Космопорт» в Самаре

Ранее посетители сообщили о массовом отравлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Минздраве прокомментировали происшествие, которое произошло в ТЦ «Космопорт» в Самаре. Ранее жители сообщали, что там массово отравились посетители – они пожаловались на ухудшение самочувствия. Предполагалось, что в здании произошла утечка газа, но в региональном МЧС опровергли эту информацию. В министерстве здравоохранения рассказали, есть ли пострадавшие в ТЦ.

– Сегодня на станцию скорой помощи поступил вызов по поводу отравления в ТЦ «Космопорт». Пострадавших на месте вызова не было. Бригада скорой помощи констатировала, что вызов оказался ложным, – информирует Минздрав Самарской области.

Отметим, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Представители надзорного органа также выехали в торговый центр.